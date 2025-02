Monumento a Leone X, il Pd perplesso sulla location: "Meglio studiare uno spazio appositamente dedicato"

Iniziativa promossa, location bocciata. Il Gruppo cultura del Pd Versilia ha reagito così alla notizia del monumento a Leone X destinato a piazza Matteotti, notizia riportata dal nostro giornale ai primi di dicembre. "Siamo perplessi non solo per l’ipotetico costo di 250mila euro – scrive il gruppo, guidato da Daniela Ferrieri – ma soprattutto per l’assenza di un confronto con la comunità. Questa scelta rischia di compromettere l’integrità e l’armonia di uno dei luoghi simbolo della città: piazza Matteotti è un punto di riferimento per cittadini e turisti e la collocazione di questa statua potrebbe alterarne il significato storico e culturale. Non siamo contrari a ricordare Leone X, figura legata alla storia della Versilia medicea, ma una celebrazione adeguata deve avvenire in uno spazio appositamente dedicato, senza forzature che potrebbero generare divisioni. La giunta si fermi".