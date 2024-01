Miss Palio dei Micci. Il 26 la passerella

Le contrade si confrontano in bellezza. La 22° edizione di Miss Palio si terrà venerdì 26 gennaio alle 21,15 alla “Bussola Versilia” e sarà presentata da Simone Paolini. La serata come di consueto prevederà le tre sfilate delle sedici aspiranti Miss in concorso, intervallate da intermezzi musicali e di balletto a rendere ancora più accattivante l’appuntamento. La biglietteria sarà comunque attiva dalle 20.30. I biglietti per la serata sono acquistabili online al prezzo di 12 euro (ingresso più consumazione) oppure 25 euro per il tavolo più consumazione (con priorità alle Contrade). I bambini sotto i 12 anni potranno accedere con un biglietto a prezzo ridotto di 10 euro più drink analcolico.

Le richieste per la prenotazione dei tavoli e delle persone occupanti dovrà essere inviata direttamente a “Bussola Versilia” entro il 22 gennaio. Per il pagamento dei biglietti, dal 23 al 25 gennaio verrà attivato uno sportello di biglietteria presso la Pro Loco di Querceta, con orari che verranno successivamente comunicati, e verrà attivato anche il servizio di biglietteria on line. Per ogni informazione riguardante il servizio biglietteria, gestito direttamente dalla discoteca, è attivo il cellulare della Bussola: 349-1993837. Ancora top secret il nome delle sedici reginette in gara: la presentazione ufficiale di tutte le concorrenti sarà infatti venerdì 19 gennaio alle 21.15 nella sala convegni della Croce Bianca di Querceta. In occasione della medesima serata saranno anche effettuati i famosi “sorteggi” per tutte le manifestazioni programmata nel calendario della Pro Loco del 2024.

Fra.Na.