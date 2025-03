MentInclusive, torna la formazione. Una giornata sulle dipendenze

Torna, per il terzo anno, Mentinclusive – Formazione tra opportunità e diversità, previsto per sabato 22 marzo nella sala del caminetto a Palazzo Mediceo. Mentinclusive proporrà un vero e proprio corso di formazione sulle diverse forme di dipendenza, a cura di Filas Formazione con l’Ordine degli avvocati di Lucca e la partecipazione come super ospite della criminologa e giornalista Anna Vagli. L’appuntamento intende essere un prezioso strumento per tutte le figure operanti nell’ambito sanitario, per la dirigenza medica, per le professioni legali e per tutto il personale docente e gli operatori educativi, al fine di comprendere l’impatto che le dipendenze hanno a livello sociale, sanitario e scolastico, compresi i risvolti giuridici e sanzionatori.

"Quest’anno abbiamo scelto il tema delle dipendenze – spiega Valentina Mozzoni, assessore all’istruzione e all’inclusione sociale – parleremo di genitorialità e delle difficoltà che si incontrano nel rapporto genitori-figli, parleremo di come il concetto di inclusività sia ancora molto lontano dall’essere concretizzato e lo faremo anche presentando il libro di Tommaso Fanucci, un ragazzo tetraplegico che non si è mai arreso dinanzi alle numerose difficoltà incontrate nel proseguire gli studi. Oltre agli interventi previsti e ai laboratori, avremo una super ospite, la criminologa Anna Vagli che vediamo spesso partecipare in tv".

Il programma prevede, dalle 9 alle 10.30, l’intervento dello psichiatra Gabriele Massei; dalle 10.30 alle 11.30 l’infermiera Serd Arianna Cortopassi, dopo il coffee break i lavori riprenderanno alle 12 con la psicologa Anna Serra e alle 13 sarà la volta dell’avvocato penalista Francesco Spina. Le conferenze saranno affiancate anche da numerosi laboratori (ingresso gratuito, prenotare allo 0584 757771).

