Maxi installazione al Fortino. Di duecento artigiani tessili

Al Fortino sarà esposta una maxi realizzazione di 189 artisti tessili. L’amministrazione comunale ha infatti accettato la richiesta avanzata dal Coordinamento tessitori Firenze di presentare in una sala al piano terra del Fortino l’opera collettiva denominata “Notte stellata progetto per Feltrosa 2022” realizzata da 189 artisti e artigiani tessili italiani e stranieri in periodo di pandemia. Sarà possibile ammirarla da lunedì 7 aprile fino a domenica 13 aprile.

La creazione di arte tessile rivisita il capolavoro di Van Gogh: ogni artigiano in tempo di covid ha realizzato un tassello dell’opera assengato per sorteggio e al termine del lockdown i tasselli di 50x50 centimetri sono stati riuniti realizzando tre versioni del dipinto, di 4x3,50 metri. Ne è nata pertanto una grande installazione che racchiude l’arte e il sapere di quasi duecento persone e che, oltre ad essere un tributo al grande artista olandese, indica come pur lavorando ognuno con la propria tecnica e il proprio sentire, si sia potuta realizzare un’opera collettiva di valore.