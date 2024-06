MattAttori sul palco del Teatro "Jenco". Raccolti fondi per un progetto sull’autismo

Il Rotary Club Viareggio Versilia ed il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, in collaborazione con il Comune di Viareggio, il Comune di Massa e la Fondazione Festival Pucciniano, hanno organizzato lo scorso weekend al Teatro Jenco e Massa al Teatro Guglielmi, uno spettacolo teatrale con l’intento di raccogliere fondi per sostenere le associazioni locali che si occupano di autismo. Lo spettacolo proposto è stato “Il padre della sposa”, commedia brillante di Carolyne Francke, piena di gag e momenti coinvolgenti. La commedia, per la regia di Caterina Simonelli, è stata portata in scena dalla compagnia teatrale amatoriale i MattAttori, costituita l’anno scorso in Versilia su iniziativa di Enzo Torre, socio del Rotary Club Viareggio Versilia, con la partecipazione di attori locali, in prevalenza rotariani ma non solo. Il pubblico, riempiendo i due teatri, ha decretato il successo della commedia. "Il ricavato dei due spettacoli – dichiarano Isabella Tobino e Paolo Cellai, presidenti rispettivamente dei club di Viareggio e di Massa – sarà devoluto al progetto Autismo proposto direttamente da tutte le Associazioni che si occupano di Autismo giovanile sul territorio locale".