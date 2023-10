Massarosa Un Comune ’green’. La differenziata è al top in Toscana

I dati certificati relativi al 2022 per la raccolta differenziata sanciscono un risultato ottimo per Massarosa, primo Comune in Versilia, terzo in tutta la Provincia e tra i primi 20 in Toscana su 273. Il dato si attesta all’83,95 per cento, superiore di quasi venti punti rispetto alla media regionale (65,68) ed è già stato a sua volta migliorato nei primi sei mesi dell’anno in corso che certificano un ottimo 84,5% che fa ben sperare per il risultato finale del 2023. "Un lavoro complessivo che ha visto impegnati diversi soggetti – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari –: l’ufficio ambiente, Ersu e i suoi dipendenti, i singoli cittadini che con il loro impegno quotidiano rendono possibile differenziare a questi livelli". Soddisfatta la sindaca Simona Barsotti: "Un risultato che ci rende orgogliosi nel panorama toscano. Per arrivare a questo traguardo è stato necessario un percorso iniziato anni fa durante le giunte Mungai e fatto di battaglie".