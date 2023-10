Massarosa Sicurezza sul lavoro, è scontro sulla proposta di Sc

Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Un tema caldissimo, se si considera che ogni anno, in Italia, muoiono sul lavoro più di mille persone. Ma che non è bastato a garantire una votazione unanime in assise. La proposta è stata avanzata dal Pci a tutti i sindaci della provincia, con l’obiettivo di istituire un osservatorio sovracomunale che coinvolgesse le amministrazioni locali, Inail, Asl e parti sociali. A Massarosa, l’iniziativa è stata portata in consiglio da Sinistra Comune "nella speranza di incontrare una risposta unanime che sembrava scontata, visto il tema, e che sarebbe stata una risposta di civiltà prima ancora che una presa di posizione politica – si legge in una nota della lista –; ci è toccato, invece, rilevare che gli esponenti dell’opposizione massarosese hanno espresso un voto contrario. Per il centrodestra, sembra che la responsabilità sia dei lavoratori che si espongono al rischio per incoscienza. Noi siamo convinti che la politica debba fare il possibile perché gli incidenti non succedano".