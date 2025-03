Massarosa Raccolta differenziata. Ersu ha consegnato settemila kit

Numeri da record per la raccolta differenziata, con oltre 7mila kit di Ersu consegnati sul territorio di Massarosa. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, in controtendenza rispetto alla naturale e fisiologica diminuzione dovuta all’accumulo, da parte di alcuni nuclei familiari, dei sacchetti dall’anno precedente. "Siamo soddisfatti del risultato – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari – che è frutto della campagna di comunicazione che abbiamo messo in atto e dell’organizzazione su due punti di distribuzione sul territorio con orari alternati. Un risultato che ci permette di lavorare per confermarci come primo Comune sul territorio per percentuale di differenziata e sostenere il passaggio ad un sistema che premi, in chiave Tari, i nostri cittadini e il loro impegno. In ambito Ato ne stiamo già parlando – sottolinea l’assessore – e noi ovviamente ci battiamo per questo obiettivo".