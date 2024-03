Massarosa Maltempo e solidarietà. Donazione alla Pa di Campi Bisenzio

Donazione di 1.435 euro alla Pubblica assistenza di Campi Bisenzio, la cui sede è stata danneggiata fortemente dall’alluvione dello scorso 2 novembre che ha colpito gran parte della Toscana. La somma è stata raccolta grazie all’impegno della Consulta del Volontariato di Massarosa e dell’assessora al sociale Alberta Puccetti attraverso varie attività e lo spettacolo "Tartagnaaan", messo in scena al teatro Manzoni dal gruppo ’Cornetti a Mezzanotte’. "Esprimiamo la nostra profonda riconoscenza – scrive in una lettera di ringraziamento il presidente della Pubblica assistenza Settimo Lipani –; la vostra vicinanza e il vostro sostego ci fanno sentire apprezzati nel servizio che ogni giorno i nostri volontari offrono alla cittadinanza. Destineremo il contributo per ripristinare i mezzi alluvionati". Dal canto suo l’assessora Puccetti sottolinea come "le associazioni di volontariato sono un presidio fondamentale per ogni territorio; l’aiuto reciproco e la solidarietà un valore fondante della nostra comunità".