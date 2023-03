Massarosa Lupi a ridosso del lago Si moltiplicano gli avvistamenti

Era solo questione di tempo: i lupi sono arrivati a ridosso del Lago. Un’avanzata lenta ma inesorabile, quella dei predatori, che dalle colline si sono mossi progressivamente verso la pianura, sulle tracce dei cinghiali. Soltanto la settimana scorsa, si contano almeno tre avvistamenti o contatti indiretti con i lupi: a Massaciuccoli, due pecore e una capra sono stati trovati morti con segni evidenti di aggressione da parte di un altro animale. A ridosso del capoluogo, lato mare, due esemplari sono stati visti distintamente da un residente, e a Bozzano un lupo è stato addirittura investito: i passanti hanno fermato il traffico per provare a dare soccorso all’animale, che tuttavia dopo qualche minuto, seppur ferito, è scappato sparendo tra i campi dove crescono i fiori di loto. Non è il primo lupo a essere investito: qualche settimana fa, un altro esemplare aveva perso la vita in un impatto sulla Sarzanese, alle porte di Piano del Quercione.