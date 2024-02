Massarosa Lavori sull’acquedotto. A breve partirà la posa dell’asfalto

Entro aprile 2024 saranno eseguiti gli asfalti sulle strade di Bargecchia, dove Gaia ha eseguito i lavori di rinnovo delle tubazioni dell’acquedotto e la posa della nuova rete fognaria. I tappeti bituminosi saranno stesi proprio dal gestore idrico, così come accordi presi con l’amministrazione, su via Simonini, via Castellare e via delle Sezioni, per un totale di quasi due chilometri e mezzo. I lavori di asfaltatura, se le temperature e le condizioni meteorologiche lo consentiranno, prenderanno il via già nel mese di febbraio, iniziando da via del Castellare e via di Simonini, per poi proseguire fino ad aprile in tutte le restanti zone. Gli asfalti chiuderanno, dunque, una parte di un maxi intervento di risanamento dei sottoservizi esistenti nella zona, realizzati con il duplice obiettivo di dotare di rete fognaria parti del territorio ancora sprovviste e, nel contempo, sostituire le tubazioni acquedotto più datate, al fine di mitigare i fenomeni di torbidità dell’acqua nel Comune.