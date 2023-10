Massarosa La scuola di Quiesa vicina alla riapertura

Continua a tener banco lo scontro politico sugli edifici scolastici. Da un lato, l’amministrazione si prepara a festeggiare la riapertura della scuola di Quiesa (chiusa ormai dal luglio del 2019) e l’avvio dei lavori di adeguamento sismico a Piano di Conca; dall’altro la lista civica ‘Per Massarosa’ punta i riflettori sull’assenza dei certificati di sicurezza. Due settimane fa, i consiglieri Pietro Bertolacci e Marzia Lucchesi hanno fatto richiesta di accesso agli atti. "Ma non li abbiamo ricevuti – spiega Lucchesi – perché banalmente non ci sono. Soltanto il nuovo polo di Pian di Conca e le medie di Massarosa hanno la certificazione di stabilità sismica, e quattro scuole del territorio comunale non hanno neppure l’antincendio. Ci hanno promesso una variazione di bilancio per mettere i soldi che servono, ma per ora non si hanno notizie in merito. Servono circa 120mila euro".

Sul fronte delle notizie positive, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali annuncia che in tempi brevi riaprirà la scuola di Quiesa. "Chiedo pazienza ai genitori, ma si tratta di un intervento molto lungo – le sue parole –, si sfiorano i due anni. Ma stiamo arrivando alla conclusione di un percorso che vede finalmente la scuola di Quiesa riaprire e la comunità riavere la propria scuola. Per Piano di Conca, sono in fase di aggiudicazione i lavori del secondo lotto da un milione e mezzo per l’adeguamento sismico. I cantieri apriranno ad anno nuovo".