Massarosa Kit per la differenziata. La consegna prosegue fino al 22

Ottimi numeri per la prima settimana di distribuzione dei sacchi Ersu per la differenziata: oltre 3mila cittadini hanno già ritirato il loro kit con la fornitura annuale, la cui consegna proseguirà fino al 22 febbraio.

Due gli infopoint allestiti per tutti i cittadini indipendentemente dalla zona in cui si risiede: il primo a Massarosa di fronte alla sede distaccata del Comune, in via Papa Giovanni XXIII il lunedì e il venerdì dalle 14 alle 19 e il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14; il secondo alla Gulfa nel tendone dell’area sagra in via Matteotti a Montramito il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19.

Per il ritiro basta presentare la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica dell’intestatario Tari. "Invito tutti i cittadini che ancora devono ritirare il kit a farlo nei prossimi giorni per continuare l’impegno comune per la differenziata che è un impegno per tutti e per il nostro ambiente", l’appello dell’assessore all’ambiente Mario Navari.