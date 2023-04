Massarosa Cratere sulla strada Sarzanese, il lavoro è complesso

Il lavoro sulla Sarzanese è "più complesso del previsto". È quanto afferma l’amministrazione in una nota di ieri: "In prossimità del cedimento sono presenti rete idrica, linea telefonica e rete fognaria – spiega il Comune – che hanno reso più disagevoli i lavori. Lunedì i rispettivi gestori procederanno alle ultime verifiche e interverranno. Sempre lunedì, terminati i ripristini, è prevista la gettata della soletta e a posa dello scatolare. Il lavoro purtroppo è risultato più complesso del previsto. I tecnici hanno valutato anche il posizionamento provvisorio di una lamiera di acciaio per liberare la carreggiata e rendere il traffico più fluido, ma tale soluzione si è rivelata insostenibile per ragioni di sicurezza, perché si tratta di una frana con un cedimento di dimensioni troppo elevate. I tecnici stanno effettuando verifiche anche sulla restante parte della sede stradale su cui persiste l’attraversamento – si chiude la nota – per appurare che non ci siano ulteriori danneggiamenti".