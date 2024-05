Marina e Polizia. I posti disponibili

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ALLA GEAL

G.E.A.L. spa ha pubblicato l’avviso di offerta di lavoro per ricercare 1 impiegato/a amministrativo/a da inserire nell’unità organizzativa Risk & Compliance. Contratto a tempo determinato 18 mesi. Livello: 3^ livello del C.C.N.L. Gas-Acqua. Le candidature devono essere presentate entro le 23:59 del 05/05/2024. Si invitano i candidati a scaricare i seguenti documenti: Bando di selezione 04/2024 Domanda di candidatura 04/2024. www.geal-lucca.it/lavora-con-noi

CONCORSO MARINA MILITARE PER ALLIEVI MARITTIMI E CAPITANERIE

ando di concorso del Ministero della Difesa, per il reclutamento al 27° corso biennale della Marina Militare, 2024-2026, di un numero complessivo di 191 allievi marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e del Corpo delle Capitanerie di Porto. La suddivisione dei posti da assegnare è come di seguito indicata: 170 al Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 21 al Corpo delle Capitanerie di Porto, fra questi è possibile partecipare per 8 posti nella categoria/Specialità Infermiere. Requisiti: avere 17 anni e non superato i 26, cittadinanza italiana, diploma superiore (quinquennale) o nello stato di ottenerlo entro l’anno,

fedina penale intonsa. Domande entro il 24 maggio. Info: www.inpa.gov.it

RECLUTAMENTO 1887 ALLIEVI POLIZIA DI STATO

Bando di concorso per il reclutamento di 1.887 allievi agenti della Polizia di Stato, annunciato per i cittadini italiani VFP1 e VFP4.Necessario aver compiuto il 18esimo anno di età e non superato il 26esimo (aumentato di tre come indicato sul Bando)”https://www.inpa.gov.it” o dal sito www.poliziadistato.it.La scadenza delle domande è fissata al 13 maggio 2024, ore 23:59.