Manutenzione nelle scuole. Sistemate piante e siepi

Al ritorno a scuola dopo l’Epifania gli alunni troveranno gli ambienti esterni in ordine e con un miglior decoro. Approfittando della chiusura dei plessi per le festività natalizie, il Comune ha infatti programmato una serie di attività che consistono nella manutenzione degli spazi esterni, attraverso la potatura delle alberature presenti nei cortili, passando per la pulizia dal fogliame accumulato nei giorni passati fino alla sistemazione delle siepi di recinzione. Le prime operazioni hanno riguardato le scuole elementari “Pascoli“ a Porta a Lucca (nella foto l’area esterna a ridosso delle mura storiche della città) e le elementari “Bibolotti“ e medie “Santini“ a Tonfano. Gli interventi di sistemazione proseguiranno anche agli inizi del 2024 in modo da consegnare ambienti più ordinati in occasione del rientro dei ragazzi e del personale scolastico.

In merito alle “Bibolotti-Santini“, tra l’altro, tra i genitori e il personale scolastico c’è ancora attesa sulle modalità del cantiere per la realizzazione del futuro polo scolastico. Sul versante di via Catalani, dov’erano state demolite le vecchie “Bibolotti“, i lavori sono infatti fermi da parecchio tempo e nulla è dato sapere in merito alla questione dei “cristi“ installati al piano terra dell’edificio lato monti per garantire stabilità al primo piano. Risposte che dovevano arrivare prima dell’orientamento, ma così non è stato.