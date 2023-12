Magnifiche eccellenze. Tutti i riconoscimenti

L’inno del Comune ha dato il via al Teatro Vittoria Manzoni alla serata conclusiva della Festa del Comune 2023. Una formula che è tornata al tradizionale calendario degli appuntamenti in una frazione ma che a differenza del passato ha visto il coinvolgimento di tutto il territorio come è giusto che sia per la celebrazione della nascita del Comune di Massarosa. Spazio quindi a Piano del Quercione. “Lo spirito di comunità è l’anima di questa festa – commenta il presidente del Consiglio Comunale Riccardo Brocchini – abbiamo coinvolto l’intero territorio. Andiamo oltre alla sovranità delle singole frazioni in una condivisione vera dei valori e delle eccellenze massarosesi”.

Sette i riconoscimenti di Magnifica Eccellenza assegnati al Circolo Fotografico Piano del Quercione per l’impegno nella diffusione e promozione della Fotografia, a Marcello Parducci per la dedizione profusa nella diffusione della musica classica, a Chiara Montemagni per lo studio e la ricerca nelle Scienze della Terra, a Henry Peter John Clark per l’innovazione eco-tecnologica nella sostenibilità ambientale, Enzo Angeli per il costante e continuo servizio reso alla Frazione, a Perla Solari per la cura e la dedizione in ambito socio-educativo, a Giancarlo Mei per l’impegno profuso nel volontariato al servizio della comunità Consegnate anche delle pergamene di benemerenza a Tappino Tour, Vittoria Bernardini, Maurizio Del Bucchia, Silvio Binca, Francesca Baroni. alla Consulta del Volontariato. Sul palco anche il Consiglio Comunale dei ragazzi e il Sindaco dei ragazzi per la premiazione del concorso del logo e del motto.

Nel 2024 appuntamento a Quiesa.