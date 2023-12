Macchinetta per fototessere in municipio

All’inizio del 2024 sarà installata all’interno del municipio la prima macchinetta per fototessere proprio davanti all’ufficio anagrafe. "Si tratta dell’unica in tutta la provincia – commenta con soddisfazione Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale e delegato all’innovazione tecnologica – ed è un orgoglio poter garantire un servizio soprattutto alla popolazione anziana che ha necessità di rinnovare la carta di identità e che potrà farlo senza spostamenti disagevoli e aggiuntivi". Non solo: la macchinetta – a disposizione di tutti i versiliesi e non solo – fornirà anche un Qrcode che permetterà, in caso di smarrimento dei documenti, di poterli richiedere anche fuori dal proprio Comune avendo già a disposizione la fototessera in versione digitale.