Ma con Red Ronnie non si litiga Coriandoli sul canale YouTube

Invece delle polemiche, c’è chi per gusto personale promuove il Carnevale di Viareggio. E’ Red Ronnie. Nell’ultima puntata andata in rete della sua Red TV (canale YouTube al quale bisogna abbonarsi), ha trovato la giusta occasione per parlarne bene. In collegamento, via Skype, c’erano Massimo Domenici, Daniele Biagini, Andrea Giulio Ciaramitaro, Simone Simonini e Francesco Bertuccelli. “Credevo foste dei caz... ma invece no“, li ha presentati il popolare critico musicale, che ha ricordato a più riprese la sua ultima esperienza al Carnevale di Viareggio, nel 2019, ed ha mostrato più volte in video il Burlamacco d’oro ricevuto in tale occasione; occasione in cui girò il corso in largo ed in lungo, sempre collegato in diretta con la sua pagina Facebook, per mostrare ai propri contatti lo spettacolo dei carri e delle maschere. “Ascoltando quello che scrivete, suonate e montate mi rendo conto che siete veri artisti”. Red Ronnie è rimasto infatti colpito dalla strofa ‘Siamo una storia fantastica in questo mondo di plastica’. “Pare felliniana” ha detto, elogiando anche il video ispirato al carro ‘Una storia fantastica’. Ma stessa cosa dicasi per la canzone del 2022 ‘Il Sognatore’, che ha realmente entusiasmato il critico-talent scout “per un ritmo veramente incalzante ed orecchiabile”. Entrambe le canzone scritte ed interpretate da Massimo Domenici, cui sono andati i maggiori complimenti. Dopo una mezz’ora di conversazione, anche dissacrante su come si sviluppano i vari concorsi canori legati al Carnevale, Red Ronnie ha congedato l’allegro gruppetto con una solenne invito: “Vi aspetto nuovamente in collegamento (oggi, Ndr) Voglio ascoltare la canzone vincitrice del concorso per il miglior brano inedito sui carri, e voglio un video con tutte le costruzioni che hanno sfilato”.

Sergio Iacopetti