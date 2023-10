Lusso Il paese incoronato tra le nuove destinazioni

Forte dei Marmi è tra le nuove destinazioni top-lusso in Italia. E’ quanto è emerso nel Luxury Event by TTG, nuovo format dedicato al luxury travel per favorire incontri tra gli operatori del turismo d’élite che ha anticipato l’apertura del salone del turismo di Italian Exhibition Group che si è tenuto alla Fiera di Rimini. Le location iconiche del bel vivere citate dagli intervistati sono Roma, la Puglia, il Lago di Como, e Milano. Sicilia, Sardegna, Forte dei Marmi e l’Umbria sono citate tra le nuove frontiere del turismo di lusso, insieme alle Dolomiti, scelte da Brad Pitt per le vacanze di fine estate 2023. Per quanto riguarda gli obiettivi di viaggio, la Luxury Survey di TTG dimostra come l’Italia sia apprezzata dai turisti più facoltosi per il suo patrimonio storico artistico e culturale, per l’offerta enogastronomica ma anche per lo shopping. La presenza di località balneari esclusive suggerisce inoltre come il mare e la bellezza delle coste rappresenti un altro asset importante dell’attrattività turistica. Il turismo di lusso genera il 15% del fatturato totale del settore alberghiero italiano, ma determina anche il 25% della spesa turistica complessiva. Per quanto riguarda i turisti internazionali di fascia alta, le rielaborazioni parlano di una spesa di circa 25 miliardi: 28% per l’alloggio, 8% per la ristorazione e il 56% per le visite, i tour e lo shopping.