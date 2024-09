Lupi, sbranati due gatti. Ci sono esposti dei cittadini

La presenza dei lupi sul territorio si fa sempre più preoccupante. E anche raccapricciante: Sono stati infatti sbranati due gatti, uno nella zona di Pozzi e uno al Marzocchino (luogo del primo avvistamento dove sono stati filmati scorrazzare di notte tra le case) e ci sono già esposti di cittadini preoccupati per il fenomeno. "Nel complimentarci con l’assessore Silicani per il suo giusto focus sulla questione relativa all’avvicinamento dei lupi ai centri abitati – premette Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega – proprio sulla tematica arrivano importanti novità dall’Europa. In particolare, è stato deciso dal Consiglio dell’Unione Europea di declassare il livello di protezione di questo animale. Un passo avanti, sicuramente significativo per i nostri agricoltori ed allevatori. Ora, occorre da parte della Regione trovare strumenti idonei per riportare il numero di lupi a livelli adeguati. Tali animali, infatti, hanno via via prodotto perdite economiche rilevanti agli addetti ai lavori e non è possibile continuare su questa linea – insiste Baldini – come Lega, anche grazie alla nostra europarlamentare Susanna Ceccardi, abbiamo da tempo posto la massima attenzione sulla problematica, caldeggiando l’adozione di misure tali da preservare gli stessi operatori del settore, in un contesto di naturale convivenza con la fauna selvatica"