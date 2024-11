L’orso distrutto: "Ci vorrebbero più Teddy Bear"

"Abbiamo bisogno di più Teddy bear per i bambini: più Teddy, più gioia". Un messaggio pieno di speranza e allo stesso tempo di profondo dispiacere quello inviato al nostro giornale dall’artista statunitense Rachel Lee Hovnanian (nella foto) dopo aver appreso dell’orsacchiotto di Natale danneggiato da ignoti al Parco della Lumaca e poi rimosso in quanto non riparabile. La Hovnanian è infatti l’autrice del Teddy esposto in piazza Duomo la scorsa primavera e raffigurato con un coltello piantato nel petto come simbolo della morte dell’infanzia e dei giochi di una volta a causa dell’abuso della tecnologia.