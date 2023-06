Lo Streetball in piazza Mazzini Sette ore di basket 3 contro 3

Entusiamo alle stelle per la terza edizione del "FarmaCity Streetball Viareggio", organizzato dal Comune con la partecipazione di ICare in qualità di main sponsor. Merito anche del sole, che proprio a ridosso dell’inizio delle sfide ha fatto capolino e ha iniziato a brillare su piazza Mazzini, dopo una mattinata frustata da sferzate di pioggia.

Sul Belvedere delle Maschere, sono stati allestiti due campi per partite di basket tre contro tre: una ’maratona’ di sette ore che ha visto sfidarsi atleti appartenenti al circuito Open, sia maschile che femminile, e che ha richiamato fin da subito frotte di curiosi che si sono fermati a gustarsi giocate entusiasmanti a canestro a due passi dal mare.

Un esordio positivo, dunque, per la manifestazione che oggi replica con un’altra giornata ad alta intensità: le partite riprendono alle 14 e andranno avanti fino alle 21. A seguire, spazio al puro intrattenimento con lo spettacolo di "Space Jumpers", che ha per protagonista un duo di atleti professionisti di basket acrobatico. Sport e spettacolo, passione e preparazione atletica, shakerati insieme per uno show ad alto tasso di emozione.

A tenere alta la soglia del divertimento tra una partita e l’altra ci pensa Estathè, che propone esibizioni, spettacoli e giochi a premi per i partecipanti presenti sulle tribune: uno show nello show, proprio come in Nba. Con tanto di mascotte, il celebre Estatheo, sempre pronto a tenere alti la passione e il tifo del pubblico. "FarmaCity Streetball Viareggio" rientra nel circuito di Estathè 3x3 Italia, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport: l’evento viareggino permette infatti agli atleti di acquisire punti validi per il ranking Fiba e qualificarsi alle finali del 4-5 agosto a Cesenatico.

