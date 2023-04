Lo storico Cro alla “All Service“ Il gestore vuol ripartire il 1° maggio

A dieci mesi dalla sofferta ma inevitabile chiusura, avvenuta lo scorso luglio, il Cro di Valdicastello riparte con una nuova gestione e l’ambizione di tornare ad essere il principale punto di aggregazione della frazione carducciana. A rilevare la struttura è stata la “All Service“, società che da anni gestisce anche il bar ristorante del bagno “Pietrasanta“. Una lieta notizia che l’associazione “XII Agosto“, proprietaria del circolo, ha comunicato durante una recente assemblea pubblica a cui hanno preso parte numerosi abitanti. Avrà quindi un futuro quello che per Valdicastello, e per Pietrasanta in generale, rappresenta un pezzo di storia lungo più di un secolo.

Basti pensare che l’apertura risale al 5 dicembre 1910 con l’allora Società di mutua assistenza – il centenario fu celebrato nel 2010 con il sindaco Domenico Lombardi, eletto da pochi mesi, e il compianto parroco don Marco Marchetti – per poi trasformasi in Cro nell’immediato dopoguerra al pari degli altri circoli cittadini, da Porta a Lucca a Solaio fino a Pontestrada. La nuova gestione vedrà come presidente Lorenza Bandelloni e vice presidente il padre Valter. "Al di là della cucina tradizionale – spiega quest’ultimo – ci piace l’idea di un circolo culturale in cui portare artisti e coinvolgere i cittadini, anche con corsi di pittura e musica. Insomma, una casa del popolo dove si fa cultura. Come dispone l’articolo 2 dell’Arci, il circolo sarà aperto a tutti ed è antifascista, ispirandosi alla Costituzione. Serviremo taglieri, tordelli e servizio bar dalla mattina alla sera, con un giorno di riposo, dando lavoro a 5-6 persone a rotazione. Spero di riaprire il 1° maggio: ringrazio la ’XII Agosto’ per l’ottimo rapporto instaurato e la disponibilità a darci una mano". Alessandro Conti, presidente dell’associazione, contraccambia: "Dopo tanta fatica e dopo aver incontrato cinque aspiranti gestori, abbiamo trovato la persona giusta per poter rilanciare un progetto di circolo ricreativo operaio. Siamo soddisfatti, ci siamo trovati d’accordo su tutto fin dall’inizio. Le premesse per far bene ci sono tutte".

