L’Isi Marconi...in miniatura. Creazioni artigianali degli studenti per illustrare i percorsi formativi

L’istruzione e la formazione sono pilastri fondamentali per far crescere i cittadini del futuro. Per questo l’Isi Marconi di Seravezza e la scuola secondaria di primo grado Enrico Pea, si sono incontrate per conoscersi meglio e instaurare possibili future collaborazioni per i propri studenti. Con l’occasione l’Isi Marconi di Seravezza ha donato alla scuola Pea alcune delle opere realizzate dagli studenti, rappresentative dei vari corsi di studio presenti nella sede di Seravezza ed esempi concreti di quell’Intelligenza delle mani tanto valorizzata da Maria Montessori. Un modello in scala di un tempio, interamente realizzato in marmo, che rappresenta il corso “Scuola del marmo” dedicato alla formazione dei professionisti che vorranno lavorare nel settore lapideo, sia in aziende di tipo artistico che in aziende di tipo artigianale e industriale. Un vassoio ed un porta bottiglie, realizzati in marmo e acciaio, a simboleggiare sia il “corso alberghiero” (nelle sue quattro articolazioni di cucina, sala, bar e accoglienza turistica) che il corso “manutenzione e assistenza tecnica” per la formazione dei professionisti appassionati di meccanica e di manutenzione. Infine sono stati donati due oggetti (una targa ed un modellino di Formula 1 realizzati con tecniche di stampa 3D come esempio delle attività di progettazione, modellazione solida e prototipazione che vengono svolte nell’ambito dei due corsi di studio dell’Ipsia (Scuola del marmo e Mat). L’intento è quello di far conoscere, agli studenti della scuola secondaria di primo grado, alcune delle attività che vengono svolte nelle scuole superiori del territorio al fine di fornire loro utili spunti di riflessione e agevolarli nella scelta dei loro percorsi di studi finalizzati al conseguimento del diploma.