L’intelligenza artificiale e il rapporto con l’arte

Appuntamento da non perdere stamani alle 10 al MuSa di Pietrasanta con la masterclass "Human in the loop. Arte e intelligenza artificiale". L’evento è organizzato per le scuole e prevede l’intervento di Domenico Quaranta, critico d’arte, docente all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Chiuderà la premiazione del concorso per la realizzazione del manifesto 2023, vinto da Francesco Zerini.