L’incubo della Bolkestein. Proroga delle concessioni. Il Sib contro i Comuni

Diversi Comuni in tutta Italia, compresi quelli della nostra costa, si sono mossi per posticipare di un anno il termine delle concessioni balneari, dal 31 dicembre 2023 al 2024. Ma il Sib, il sindacato dei balneari, sente puzza di bruciato. E così ha messo al lavoro un pool di esperti tecnico-giuridici, incaricati di predisporre dei ricorsi contro le delibere dei singoli Comuni a prezzi dedicati per gli associati di Confcommercio.

Ma quali sono le paure del sindacato dei balneari? "Le delibere varate dai Comuni, che a un primo sguardo superficiale potrebbero apparire positive per la nostra categoria, contengono in realtà a una lettura più attenta due elementi di forte pericolosità – spiega la presidente regionale Stefania Frandi e il presidente per le provinciale Luca Petrucci –: il primo è che esse accorciano notevolmente la durata delle concessioni in nostro possesso, rispetto al termine del 2033 decretato a suo tempo dal governo Conte. L’altro fattore è che le delibere dei comuni siano in realtà propedeutiche all’allestimento delle gare già per il 2024. Un atto che giudichiamo illegittimo – sottolineano i vertici del Sib – e oltretutto inopportuno politicamente, considerando il lavoro ancora in atto da parte dell’attuale governo per risolvere una volta per tutte la questione delle concessioni attraverso la cosiddetta mappatura. Per queste ragioni – concludono i presidenti Frandi e Petrucci –, invitiamo tutti gli imprenditori interessati a contattare subito i nostri uffici per avere tutti i chiarimenti del caso. Siamo a disposizione per organizzare, se richiesto, anche incontri informativi nelle nostre sedi dei Viareggio e Massa".