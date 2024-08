Sta meglio l’accoltellato alla Migliarina

VIAREGGIO

Lo cercano da mercoledì notte. Sanno chi è, quali posti frequenta, ma da quando ha accoltellato un connazionale in piazza Risorgimento è come se fosse svanito. "Ma siamo fiduciosi – racconta un investigatore dei carabinieri – è questione di ore e lo fermiamo". E non appena avrà le manette ai polsi per lui quasi sicuramente scatterà la denuncia per tentato omicidio e lesioni gravissime. Intanto migliorano le condizioni del 42enne di origine rumena finito all’ospedale Versilia per i quattro fendenti ricevuti lunedì al termine di una lite scaturita da "futili motivi". Ieri ha ricevuto la visita in ospedale del suo legale, l’avvocato Enrico Carboni. L’uomo, che è ancora sotto choc e non è in pericolo di vita, che vive a Sarzana ha continuato a chiedere dei propri figli, come già aveva fatto subito dopo essere stato gravemente ferito.