L’imboccatura del Porto ancora insabbiata. Yacht riesce ad entrare ma solo ’’scortato“

Era gennaio quando il peschereccio Milù rimase incagliato all’entrata del Porto. Sono passati quattro mesi, mesi di discussioni, di dita puntate, corsi e ricorsi, tra chi in quel porto ci lavora, l’Amministrazione comunale e la Regione, che ha costantemente difeso il lavoro e la capacità di gestione della situazione da parte dell’Autorità portuale regionale, che insieme a quelli di Marina di Campo, Porto Santo Stefano e Giglio, gestisce il porto viareggino. Ma è di nuovo un’imbarcazione, uno yacht per la precisione, che domenica ha avuto difficoltà ad entrare. Così è dovuta intervenire una pilotina, addetta all’assistenza per l’ingresso e l’uscita per indicare al comandante il ’percorso’ d’ingresso senza rischiare di rimanere incagliatata. Come testimonia la foto di una nostra lettrice che ce l’ha inviata. Nel cerchio rosso è indicata la pilotina che fa ’’strada’’ allo yacth. E c’è una domanda, alla vista di quel puntino, che sorge spontanea: da gennaio scorso, non è ancora cambiato niente? Le navi del nostro porto, rischiano ancora incidenti e incagliamenti?