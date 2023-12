Lido Municipale e carabinieri. Controlli congiunti in strada

Si è svolto nell’immediata vigilia di Natle oggi un servizio coordinato effettuato dalla Polizia municipale di Camaiore insieme al personale dei Carabinieri delle stazioni di Lido e Camaiore. Il servizio, che ha visto coinvolte diverse pattuglie supportate dal sistema targa system, si è svolto a Lido e Capezzano. Al servizio hanno preso parte cinque equipaggi per un totale di 13 operatori (4 dell’Arma e 9 della Polizia municipale). L’intento è stato quello di effettuare controlli sia sui veicoli ma anche sulle persone in un periodo delicato quale è quello delle festività natalizie con l’obiettivo di trovare chi non è in regola e offrire sicurezza a tutti i viaggiatori. Nel complesso sono stati controllati 1611 veicoli con Targa System e altri 60 fermati ai posti di blocco. Otto persone sanzionate per mancanza di revisione. Più altre multe per infrazioni vaeie al codice della strada.