Nottata frizzantina a Lido di Camaiore, dove i vandali sono entrati in azione accanendosi contro il patrimonio pubblico. A fare le spese dell’inciviltà è stato un palo della segnaletica stradale verticale, che è stato divelto e scagliato con forza a venti metri di distanza, in mezzo alla strada in via dei Partigiani. I cittadini hanno provveduto a spostarlo per evitare ulteriori pericoli.