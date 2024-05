Lido Concerti a Bussoladomani. La Prima Estate celebra il Kama

Un brand del divertimento, un’icona della notte, un nome che dalla Toscana è riuscito a travalicare i confini nazionali. Il Kama Kama non è stato solo uno dei locali più amati della Versilia, ma un punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90. Ecco perché La Prima Estate ha deciso di rendere omaggio a quelle atmosfere con una serata dedicata: “Kama Kama History“. Sabato 15 giugno, dalle 18 alla mezzanotte nel parco di Bussoladomani, alcuni dei dj che hanno fatto la storia del club tornano a Lido per riaccenderne lo spirito. La “caverna“ ha infatti ospitato in consolle tutti i mostri sacri della musica house: da chi l’ha inventata come Frankie Knuckeles fino alle nuove generazioni come Luciano, passando per David Morales fino a Bob Sinclar. La serata completa il cartellone dell’edizione 2024 a fianco dei già annunciati Peggy Gou, Paolo Nutini, Fontaines D.C., Kasabian, Phoenix, Jane’s addiction, Dinosaur jr., Michael Kiwanuka, Anotr, 2manydjs, Venerus, Todd Terje, Shame, Black Country, New Road, Motta, Sleaford Mods e Wu – Lu.