Lee Hovnanian. La sua arte in centro storico

Domani alle 18 si inaugura nel centro storico di Pietrasanta e nel Complesso di Sant’Agostino, la mostra “You are not alone. Angels Listening“ dell’artista americana Rachel Lee Hovnanian. L’artista ha realizzato un complesso di opere che spaziano dalla scultura alla pittura, dal neon alle installazioni interattive e ambientali, coinvolgendo vari luoghi della città. È infatti una mostra pensata per Pietrasanta e i suoi spazi, un legame tra artista e città sempre più stretto grazie al fatto che le opere sono state realizzate nei laboratori e nelle fonderie della città. "Una nuova tappa della lunga e coerente ricerca poetica e stilistica di Rachel Lee Hovnanian – spiegano i curatori Annalisa Bugnani e Alessandro Romanini – che focalizza l’attenzione sull’essere umano nelle sue varie declinazioni e sulle interazioni umane e le minacce di alterazioni del concetto di identità, di relazione e sullo stesso principio di realtà e verità, esercitate dalle pervasive tecnologie contemporanee. Le sue opere sono dispositivi che invitano il visitatore a riflettere sulle derive del narcisismo contemporaneo, un’indagine in forma di espressione artistica che l’artista indirizza su una congiuntura storica come la nostra, su una società basata sulla comunicazione che non genera comunità, connessioni digitali senza relazioni. Lee Hovnanian sottolinea con forza il ruolo salvifico che l’arte in tutte le sue forme può svolgere da semplice elemento estetico a mezzo di valorizzazione d’identità".

L’esposizione, promossa dal Comune con la collaborazione di The Project Space, sarà visitabile fino al 2 giugno.