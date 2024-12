Le scuole aprono le porte “Open day“ in tutti gli istituti

Scuole aperte in città per consentire alle famiglie di scegliere il plesso in cui iscrivere i propri figli. Gli “Open day“ prenderanno il via oggi, a partire dall’istituto comprensivo Pietrasanta 1 con le elementari “Pascoli“ di Porta a Lucca ore 17-19 (replica il 13 gennaio). Poi toccherà il 9 dicembre alle medie “Barsanti“ di Pietrasanta (ore 17-19, replica 8 gennaio), l’11 alle materne “Lorenzini“ di Pietrasanta (ore 16-18, replica 13 gennaio) e le elementari “Forli“ di Vallecchia (ore 16,30-18,30, replica 8 gennaio), il 12 alle materne “Giannini“ di Vallecchia (ore 16-18, replica 14 gennaio), il 16 materne “Marsili“ all’Africa (ore 16-18, replica 13 gennaio) e il 18 elementari “Barsottini“ all’Africa (ore 16,30-18,30, replica 15 gennaio). Passando al Pietrasanta 2, scuole aperte oggi alle elementari “Bibolotti“ all’Africa, “Mancini“ alla Quadrellara, “Mutti“ a Strettoia e “Ricci“ al Pollino (ore 17-19, replica 16 dicembre e 17 gennaio), il 6 medie “Santini“ di Tonfano (ore 17-19, replica 11 dicembre e 13 gennaio) e il 13 materne “Fratelli Grimm“ a Ponterosso, “Peter Pan“ a Valdicastello, “Rodari“ alla Quadrellara e “Salgari“ a Strettoia (ore 17-19, replica 15 gennaio).