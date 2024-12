Le nuove tamerici su viale Pistelli: "Riflettono cultura e storia locale"

Un dono per l’ambiente, per il futuro e per migliorare la qualità della vita di tutti. Si è conclusa in queste ore l’iniziativa di messa a dimora di ben 40 nuove piante lungo uno dei principali viali della città di Camaiore, viale Pistelli: una collaborazione fra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e l’amministrazione comunale. La scelta per una strada così particolare, a poche decine di metri dalla spiaggia e sotto la diretta influenza del salmastro, è ricaduta sulle tamerici: si tratta di piante tipiche del territorio, originarie delle zone sabbiose e salmastre, idonee per natura a resistere all’ambiente marino. Piante che non soffrono gli sbalzi di temperatura, caldo o freddo, e non hanno in generale molti problemi con i parassiti e sono pure mellifere, quindi aiuteranno la biodiversità del territorio.

Il Comune ha aderito alla proposta lanciata dal Consorzio nel 2021, con l’obiettivo di piantare mille alberi all’anno in sinergia con le istituzioni locali in aree dedicate.

"L’impegno del Consorzio per l’ambiente non si ferma – sottolinea il presidente Dino Sodini –. C’è la volontà condivisa di portare avanti progetti legati alla tutela della natur. Piantare alberi si pone l’obiettivo di migliorare l’ambiente in cui viviamo, contrastando i cambiamenti climatici".

"In totale, le piante che ripiantumeremo saranno in numero superiore a quelle che siamo stati costretti a rimuovere – aggiunge il sindaco Pierucci –. Continua quindi il nostro impegno a non diminuire il patrimonio arboreo comunale".