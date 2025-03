Le note del cuore ‘Puccini in Jazz’ aiutando l’"Opa"

Musica e solidarietà, musica e cuore in questo caso, perché il ricavato del concerto sarà donato per la raccolta fondi destinata all’"Opa" di Massa, l’ospedale del cuore "Gaetano Pasquinucci", un’eccellenza della sanità di livello internazionale. Il concerto è in calendario per sabato 29 alle 21 al Teatro Eden, l’evento ha il patrocinio del Comune. La serata di musica si intitola "Puccini in Jazz". Sul palcoscenico dell’Eden sarà protagonista il "Music Top Class Trio": Enrico Malucelli, sax tenore, Maheya Collins, voce, Sandro Barbieri, piano elettrico.

I musicisti oltre a proporre agli spettatori un programma ricercato e d’impatto, dedicato al maestro Puccini si "vestono" di solidarietà, perché il concerto è una raccolta fondi per il progetto Ospedale Opa di Massa, l’Ospedale del Cuore "Gaetano Pasquinucci".

Questo progetto che porta avanti l’Opa è finalizzato all’acquisto di materiale che la struttura sanitaria massese utilizza per costruire in 3D cuori o parti di cuore da impiantare a pazienti cardiopatici, in particolare a bambini nati con patologie congenite. Chi vuole assistere alla serata di musica oltre ad ascoltare un repertorio importante, compie anche un piccolo, ma grande, gesto di solidarietà. E per questo motivo per informazioni e prenotazioni si possono utilizzare i seguenti numeri:348.8822783 e 3389062691.

