Le mondine riscaldano la Vecchia Viareggio

Il sole generoso, il fuoco attizzato nei bracieri e l’accoglienza dei volontari del Comitato rionale della Vecchia Viareggio ieri hanno riscaldato il cuore antico della città. In piazza Santa Maria, sotto la Torre Matilde che attende l’inaugurazione del nuovo museo digitale (in programma venerdì alle 10.30), è cominciata infatti “La festa delle mondine e del vino nuovo“, che proseguirà anche oggi. E si allungherà nei prossimi due fine settimana per concludersi il primo dicembre. Tra necci con la ricotta, panini farciti, bancarelle con oggetti d’artigianato e lungo tombolate la giornata inaugurale è volata in un baleno. E la soddisfazione del presidente del comitato rionale Franco Paladini è grande: "È sempre bello vedere la nostra piazza viva e vissuta, e aspettiamo chiunque vorrà partecipare alla festa", durante la quale sarà possibile associarsi al Comitato di quartiere.