Le forme dell’aria tra arte e design. Pietro Marani, lo storico e curatore. Da Leonardo alla supercar di Pagani

PIETRASANTA

Un momento onirico, che esplora l’evoluzione del design e dell’areodinamica dall’epoca rinascimentale ai giorni nostri, dal genio di Leonardo Da Vinci alla costruzione di Utopia, l’ultima super car, in edizione limitata, ideata dal team della casa automobilistica Pagani, quello che si terrà stasera nel Chiostro di Sant’Agostino, alle 21.30, con lo storico dell’arte e curatore italiano e fellow nell’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Villa I Tatti, Pietro Marani nell’incontro “Le forme dell’aria da Leonardo da Vinci all’Utopia di Horacio Pagani: aerodinamica, arte e design“ per l’edizione 2024 di Pietrasanta Cult, il ciclo di incontri estivi promosso da Futura Art Gallery e patrocinato dal comune di Pietrasanta e dall’Istituto Storico Lucchese, con l’obiettivo di creare un dialogo aperto e stimolante sui temi di grande attualità, dalla storia all’arte classica, alla sfide dell’intelligenza artificiale e all’arte, unita all’aereodinamica, come nel caso della conferenza di stasera.

Il tema della rappresentazione dell’aria, difatti, è uno dei più complessi e affascinanti che Leonardo abbia affrontato, specialmente nella raffigurazione dei paesaggi e delle architetture. Egli ha creato opere che sembrano forgiate dall’aria stessa, grazie alla compenetrazione delle forme con il colpo, il moto dei proietti e molto altro. Questo interesse emerge chiaramente nei suoi studi sul volo, strettamente legati all’elemento dell’aria, e nelle sue prime celebri invenzioni, come la vite aerea e le ali per il volo meccanico. Questi studi conducono naturalmente alla rappresentazione dell’aria in pittura, attraverso il concetto dell’aria grossa.

Si giunge così alle nuove progettazioni contemporanee, in cui Leonardo ha avuto un ruolo fondamentale, culminando nelle creazioni di Horacio Pagani, come la sua ultima opera, Utopia, che esemplifica l’integrazione delle forme aerodinamiche con il movimento dell’aria.

L’incontro con Marani sarà quindi una conversazione che, partendo da lontano, attraverserà arte e scienza, nelle loro storie, percorsi e fino a raggiungere il design contemporaneo.

L’ingresso al Chiostro di Sant’Agostino è gratuito fino ad esaurimento posti, non prenotabili.