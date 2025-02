Le finali di quarta categoria al Tc Italia

Volete avere la conferma dell’effetto-Sinner & C. sul mondo

del tennis? Eccola servita: da sabato scorso sui campi di mezza Italia, è in pieno svolgimento il torneo nazionale riservato ai giocatori di Quarta categoria, ovvero la base della racchetta. Sui campi del Tc Italia Forte dei Marmi, il torneo non aveva mai avuto così tanti partecipanti, sia in campo maschile che femminile. Morale della favola: i vincitori – le finali sono in calendario domenica prossima – potranno coltivare un sogno. “Sogna ragazzo/ragazza sogna...” come cantava Roberto Vecchioni: fra un paio di mesi, i vincitori della kermesse versiliese saranno impegnati nelle finali a Roma, sui campi dove dopo qualche giorno saranno disputati gli Internazionali d’Italia. Vai, è tempo di sognare: gli atleti versiliesi e toscani sono con la racchetta ispirata alla vittoria. Ne vale la pena.