Le Briccole per i più fragili Si inaugura il nuovo mezzo Motoraduno e cerimonia

di Daniele Masseglia

Per la cooperativa sociale “Le Briccole special“ il cammino verso il decennale, che cadrà nel 2024, inizia sotto i migliori auspici e con un potenziamento dei servizi. Lo dimostra la lunga giornata di festa in programma stamani, con tanto di motoraduno, per brindare all’inaugurazione del primo mezzo attrezzato di cui si è dotata l’attivissima realtà che ha la sede operativa alla parrocchia di San Bartolomeo, a Ponterosso. Sarà proprio la chiesa lungo l’Aurelia ad ospitare la prima parte della mattinata, con la messa alle 11.30 celebrata dal parroco di Ponterosso e Pozzi Alessandro Previato e a seguire la benedizione del nuovo mezzo, ossia il Fiat Doblò, dotato di pedana elettrica attrezzata, che d’ora in poi verrà impiegato per il trasporto delle persone “speciali“, attualmente una sessantina di età compresa tra i 5 e i 55 anni, di cui la cooperativa si occupa. Per il gruppo gestito dalle “Briccole“, in particolare i più giovani, ci sarà anche l’ebbrezza di salire su una moto grazie all’arrivo degli “Evolution Thunder“ di Pistoia, i quali daranno vita a un motoraduno che farà tappa anche in città e a Marina. Più precisamente, dopo la benedizione del Doblò il programma prevede l’aperitivo al “Caffè del teatro“, in piazza Duomo, e a seguire il pranzo al bagno “Carla“ di Fiumetto.

"L’acquisto del mezzo – spiegano dalla cooperativa – ha richiesto un lungo impegno, basti pensare che la raccolta fondi era partita nel 2018, tra cene ed eventi. Servivano oltre 10mila euro, ma per fortuna lo scorso dicembre abbiamo ricevuto due donazioni importanti, di cui una da un cittadino anonimo e l’altra da Enrico Poggiali, parente di don Alessandro, più altre da diversi parrocchiani. Lo utilizzeremo non solo per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i nostri progetti tra cui ’Cittadinanza in tour’, visto che finora potevamo muoverci solo attraverso convenzioni con altre associazioni, cosa che comporta costi e orari". Non solo: il nuovo mezzo consentirà ai ragazzi in carrozzina di muoversi con più libertà, senza doversi sempre rivolgere ai propri genitori o utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi sul territorio comunale, spiagge incluse.

Con la festa nella festa, dicevamo, grazie alla sesta edizione del “Giro di primavera“ promossa dagli “Evolution Thunder“ in sella alle loro Harley Davidson. L’arrivo a Pietrasanta stamani è previsto intorno alle 12, con i ragazzi delle “Briccole“ che parteciperanno ad aperitivo e pranzo (costo 25 euro, col ricavato che andrà alla cooperativa) oltre alla possibilità di montare sulle moto. L’anno scorso l’evento aveva visto i ragazzi recarsi al “Nimbus“ di Fiumetto per andare al largo con i patini e anche allora fu un successo.