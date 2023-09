"L’azzardo del gioco a Viareggio: Flash Mob in Passeggiata"

VIAREGGIO

Dopo il grande successo a Lucca, arriva anche a Viareggio la mattinata di sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo "Voglia di Perdere – L’azzardo del gioco". L’iniziativa prevede un corteo, un flash mob e una performance teatrale in scena nel cuore di Viareggio ed è la principale tra quelle promosse dalla Fondazione ETS Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca all’interno dell’importante progetto Game L-Over, che fa parte del piano di contrasto al gioco d’azzardo della Regione Toscana.

La mattinata di sensibilizzazione, realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Viareggio e in collaborazione con l’Associazione Aedo. è in programma domani sabato 30 settembre. Il progetto Game L-Over è promosso da Regione Toscana e Servizio Sanitario della Toscana - SerD di Lucca e SerD Viareggio per le aree territoriali di propria competenza - e coordinato da Anci Toscana.

Domani la mattinata, dunque, prenderà il via alle 11 in passeggiata davanti a piazza Mazzini, dove si terrà il flash mob. Da qui, alle 11.15 il corteo si muoverà fino alla piazzetta davanti al “Caffè Margherita”, dove, alle 11.30, andrà in scena la performance teatrale “Voglia di perdere”, a conclusione della quale, dalle 12.15 alle 12.35, le autorità porteranno i loro saluti e sarà presentato il progetto.

L’evento è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Chi volesse far parte dell’iniziativa in modo più attivo potrà indossare una maglietta bianca o nera o rossa e un paio di jeans.