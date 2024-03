L’avvocato Galloni: "Centinaia di denunce. Ecco come difendersi"

VIAREGGIO

Caro gas ed energia elettrica: cittadini nel caos del rincaro delle bollette che in alcuni casi mettono letteralmente in ginocchio famiglie e persone anziane che vivono con una pensione minima. La Confconsumatori è al fianco dei cittadini. L’avvocato Francesca Galloni, vicepresidente Confconsumatori Toscana, entra nel merito e spiega: "I gestori aumentano unilateralmente gli importi. Dal mese di dicembre i cittadini si sono visti recapitare bollette energetiche per il mercato del gas con importi elevatissimi da 500 a oltre 2.000 euro. Dall’esame delle fatture è emersa una illegittima modifica delle condizioni economiche dei contratti dei venditori generalmente da aprile 2023 con l’aumento del costo del gas portato unilateralmente a 2,43 o 1,48 euro al metro cubo. Prezzi spropositati e fuori dal mercato tenendo conto che nel 2023 il prezzo al metro cubo oscillava tra 0,40 a 0,60 euro".

"A Viareggio e in tutta la Versilia – prsegue l’avvocato Galloni – tantissime famiglie si sono viste recapitare in 4 mesi invernali bollette di circa 4000 euro caduno di media con l’applicazione della tariffa aumentata nel corso dello scorso anno a cifre assolutamente fuori mercato e del tutto incomprensibili. Tante famiglie hanno chiesto la rateizzazione e come associazione abbiamo fatto i reclami e le conciliazioni per cercare di ottenere giustizia e di tutelare i cittadini. Alcuni gestori hanno perso clienti. Stiamo attualmente gestendo circa 200 consulenze".

Come tutelarsi?

"Un consiglio utile è fare la rateizzazione, sporgere reclamo al gestore che ha modificato il contratto in modo unilaterale. Se dopo 40 giorni la risposta non è arrivata o non è esaustiva si può procedere con la conciliazione di Arera (autorità dell’energia). È una procedura extra-giudiziale in cui un conciliatore tenta di mediare per giungere a una soluzione. Durante la conciliazione Enel energia sospende i pagamenti e si valuta caso per caso. È importante ricordare che gli over 75 titolari di bonus sociale hanno diritto di chiedere l’applicazione alla tariffa che prevede un costo molto basso stabilito mensilmente da Arera. Per farlo bisogna telefonare al call center perché i punti Enel del territorio, eccetto quello di Lucca, non sono abilitati a fare questi tipi di contratto. È un aspetto che vogliamo sottolineare".

Francesca Galloni conclude ricordando che lo sportello di Confconsumatori di Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, è aperto il martedì e il giovedì mattina e che si può utilizzare il numero 327.4049091.

Maria Nudi