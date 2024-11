Lavori al Marconi, le soluzioni. Laboratori e palestra temporanei

Provincia e Comune trovano soluzioni per laboratori e palestra durante i lavori del nuovo “Marconi”. È stato un incontro positivo quello tra il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il sindaco Lorenzo Alessandrini, i tecnici dei due enti e gli studenti dell’Istituto Marconi col preside Lorenzo Isoppo. Un confronto che giunge a seguito dello sciopero dei giorni scorsi, col quale gli studenti hanno inteso richiamare l’attenzione su alcune problematiche, in primis l’attivazione dei laboratori provvisori (in attesa della realizzazione della nuova struttura in fase di realizzazione) e la mancanza di una palestra. Il sopralluogo ha permesso di garantire a giorni l’utilizzo dei laboratori provvisori, ricavati in una ex ditta di marmo situata alle spalle di Palazzo Mediceo, dopo che Comune e Provincia hanno siglato una convenzione sul cambio di destinazione della struttura. Si tratterà adesso di adottare gli ultimi accorgimenti e gli studenti di meccanica potranno così utilizzare questo spazio provvisorio già a partire dalle prossime settimane.

Per la palestra, invece, si sta lavorando all’installazione di una tensostruttura riscaldata che consentirà attività motoria. Una soluzione temporanea in considerazione del fatto che il sindaco dal prossimo anno scolastico, metterà a disposizione del Marconi la nuova palestra della primaria Frediani. La Provincia sta investendo sul Marconi oltre 4 milioni di euro del Pnrr. "La messa in sicurezza delle scuole – dichiara il presidente Pierucci – sarà la priorità del mio mandato e i cospicui fondi del Pnrr ci porteranno a un salto di qualità". "La sinergia tra Comune e Provincia – sottolinea il sindaco – permette di dare risposte a un istituto in continua crescita. A breve, il Comune donerà la terza cucina grazie allo spostamento dei pasti sul nuovo impianto del Pio Campana".

Fra.Na.