Lavapiatti, aiuto cuoco e camerieri in pizzeria

PERSONALE AL FARUK MARINA DI PIETRASANTA

Ristorante stabilimento balneare “Faruk” a Marina di Pietrasanta cerca LAVAPIATTI; AIUTO CUOCOA e CAMERIER7A. Tutti con esperienza di almeno 3 anni nella mansione, automuniti, possesso attestato Haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da subito per periodo da concordare. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Orario serale, 6 giorni a settimana oppure solo fine settimana. Per candidarsi 3939837398

PERSONALE PIZZERIA DA GENNARO

Pizzeria “Da Gennaro” a Marina di Pietrasanta cerca LAVAPIATTI; AIUTO CUOCOA e CAMERIEREA. Richiesta esperienza di almeno 3 anni nella mansione, automunit*, possesso attestato Haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da subito per periodo da concordare. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Orario serale, 6 giorni a settimana oppure solo fine settimana. Per candidarsi contattare il numero 3939837398