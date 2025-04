L’assessore Cosci: "Sarà un maggio dello sport"

Lo definisce "Maggio dello sport", come fosse il titolo di un apposito palinsesto. Ad usare questo termine è l’assessore allo sport Andrea Cosci (nella foto) in vista della maratona di eventi in agenda a Pietrasanta il prossimo mese. Sul piatto ci sono infatti manifestazioni dedicate all’attività fisica e alle discipline motorie rivolte in particolare a bambini e ragazzi, oltre a confronti tecnici e istituzionali tra rappresentanze pubbliche e sportive, scuola e giovani. "Ospiteremo la fase provinciale dei ‘Nuovi Giochi della gioventù’ – spiega Cosci – a cui seguirà la prima edizione di ‘Sporcity Edu’, meeting dedicato a sport ed educazione organizzato in collaborazione con la Fondazione Sportcity. Infine, dal 26 al 30 maggio, ci saranno le nostre ‘Piccole Olimpiadi’ che, finalmente, potremo tornare a chiamare ‘Giochi della gioventù di Pietrasanta’. Sarà una grande festa con i bambini delle scuole materne, anche paritarie, ed elementari per rafforzare il nostro messaggio: lo sport è un asse portante per il benessere individuale e collettivo di ogni comunità, uno strumento di socialità, sviluppo e inclusione e come tale va coltivato sia a livello di strutture sia insieme alla cittadinanza partendo dai più piccoli".

La settimana dei "Giochi della gioventù di Pietrasanta" andrà in scena tra lo stadio comunale "XIX Settembre" e il campo d’atletica "Falcone e Borsellino", tra gare a ostacoli, prove di abilità con piccoli attrezzi, salti e lanci, alla presenza degli alunni dei due istituti comprensivi e delle materne "Maria Agnese" e "Del Carmelo". Evento che sarà preceduto, il 23 maggio, dalla fase provinciale dei "Giochi della gioventù" (per le quarte e quinte delle elementari) al campo d’atletica e dagli incontri di "Sportcity Edu" il pomeriggio al Sant’Agostino, con replica il 24 maggio.