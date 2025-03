L’arte di scolpire il legno. Originale lezione all’Isi Marconi

Dalla lavorazione del marmo...alla scultura in legno. Originale esperienza per gli alunni dell’Isi Marconi che hanno addirittura visto entrare in classe le motoseghe per una lezione decisamente controcorrentre. L’esperienza segue la visita che gli alunni hanno fatto a Montemagno, insignita dal comune di Camaiore con il nome “Frazione delle sculture lignee”; poi

gli studenti dell’istituto hanno deciso di ospitare a scuola il rappresentante del movimento scultoreo. Infatti Marco Morotti con Marco Da Prato ha nuovamente spiegato come avviene la “magia creativa” di forgiatura del legno, attraverso quegli strumenti inconsueti con il quale operano: le motoseghe. Incuriositi dalle opere disposte sulla cattedra e dallo stravagante “modus operandi”, gli studenti hanno fatto molte domande. Dato il vibrante interesse manifestato, l’associazione ha invitato tutti gli studenti a partecipare al Siposio internazionale che si terrà il 26 e 27 aprile nel paese sede di Montemagno.