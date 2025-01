L’Anpi ha eletto il nuovo direttivo. A breve le nomine

Conferme e novità, giovani e veterani. È questa la fisionomia del nuovo consiglio direttivo dell’Anpi sezione "Gino Lombardi", eletto sabato scorso nella sala "Tosi" della Croce Verde per un totale di 15 membri. Nel direttivo, che resterà in carica per tre anni in attesa del congresso nazionale previsto probabilmente nel 2027, figura anche Giovanni Cipollini (nella foto), vice presidente dal ’91 e presidente dal 2018 dopo la scomparsa di Moreno Costa. Gli altri eletti sono Giancarlo Bertozzi, Riccardo Biagi, Marco Bonuccelli, Duccio Checchi, Grazia Cordoni, Filippo Fambrini, Nicola Lari, Gabriella Lariucci, Marco Maggi, Giovanni Meccheri, Francesco Morabito, Marina Pardini, Paolo Pelletti e Mirko Tomagnini. Nella prossima riunione sarà nominato il presidente e assegnate le altre cariche sociali.

d.m.