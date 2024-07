L’anima degli artisti colora il borgo. Inaugurata "La via dell’arte"

CAMAIORE

Metti un antico borgo incastonato tra verdi colline. Metti un atelier di artisti che anima il centro storico e i suoi fondi. E ancora, metti un tripudio di colori vivaci a rallegrare via Vittorio Emanuele. Tutto questo e molto altro è La via dell’arte che è stata inaugurata a Camaiore nei giorni scorsi. La rinomata rassegna artistica giunta alla sua quarta edizione, ha preso il via con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Marcello Pierucci, l’assessore alla cultura Claudia Larini, l’architetto Paolo Asti e il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, a dimostrazione del patto di amicizia che si è creato tra la cittadina siciliana e quella versiliese. La manifestazione organizzata da Domenico Monteforte e Luciano Geloso aveva infatti già avuto un’anticipazione a fine giugno a Cefalù grazie alla volontà delle due amministrazioni di creare un ponte culturale che proseguirà negli anni a venire con altre proficue collaborazioni. Folta la presenza di artisti che esporranno nel centro storico fino al 15 agosto, nutrita la delegazione di pittori e scultori cefaludesi ai quali è stata dedicata un’ala delle sale del "Fondo Cervelli". Come ogni anno i molti partecipanti alla kermesse hanno vivacizzato con i propri colori e con le proprie sculture la via centrale di Camaiore, una vera rinascita artistica che si rinnova anno dopo anno con artisti provenienti da tutta Italia. Una bella opportunità per chi vorrà passeggiare tra artisti a lavoro nei propri studi e le delizie enogastronomiche che la città propone. Il catalogo sarà a disposizione dei visitatori gratuitamente. La manifestazione artistica si svolgerà fino a Ferragosto in orario serale dalle 18.30 a mezzanotte.

Eleonora Prayer