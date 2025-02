Lancia una pietra contro auto in corsa. Danneggiato gravemente il parabrezza

Stava tornando a casa, intorno alle 20.15, percorrendo in auto la via Aurelia da Viareggio verso Torre del Lago, quando d’un tratto si è visto piombare sul parabrezza un pietra. E solo per un soffio, dopo aver sbandato, è riuscito a rimettersi in carreggiata riprendendo il controllo del mezzo. Il risultato è una crepa sul vetro, che ha retto comunque il peso del masso senza frantumarsi sui sedili, e un comprensibile spavento.

A denunciare l’inquietante episodio, su cui stanno indagando i carabinieri di Viareggio, è un geometra viareggino. Ai microfoni del tg di 50News Versilia l’uomo ha raccontato di aver visto, poco prima del violento colpo, un’ombra sul ciglio della strada. Una persona completamente vestita di nera, secondo la descrizione fornita, "Che ha atteso proprio il momento in cui sono passato, ha preso bene la mira, e poi ha scagliato la pietra" che ha colpito il parabrezza dal lato del passeggero.

Il fatto è avvenuto in prossimità dell’incrocio con via della Bozzana, e per fortuna in quel momento non transitavano altri mezzi. Il geometra, dopo aver sbandato, ha ripreso la strada e parcheggiato l’auto. Cercando nel buio quell’ombra che però, nel frattempo, si era già dissolta. Adesso i militari sono a lavoro per identificare l’autore di quel lancio scellerato, e ricostruire se nel recente passato sia siano verificati fatti analoghi.