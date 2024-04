La visita del top procuratore

Giuseppe Riso, procuratore di calcio e fondatore di Gr Sport, una delle agenzie sportive leader in Italia e nel mondo, avvistato in Versilia... a cimentarsi al microfono. E’ infatti arrivato per salutare Stefano Busà al pianobar della Capannina di Forte dei Marmi, e rinsaldare un rapporto di stima e collaborazione visto che l’artista nel giugno scorso è stato animatore musicale della sua festa dei 40 anni in un locale milanese con i più importanti nomi del mondo dello sport e dell’imprenditoria. L’insolita coppia Busà-Riso ha conquistato i presenti in un duetto davvero originale. Riso è oggi uno dei più importanti agenti del panorama calcistico.